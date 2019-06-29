Венесуэла
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Рафаэль Дудамель
Р. Дудамель
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Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
# новости спорта
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23