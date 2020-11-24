Сербия
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Роналду выбросил капитанскую повязку после незасчитанного гола. Теперь ее продали на благотворительном аукционе
#Криштиану Роналду
02 апреля, 20:52
Судьи не увидели чистый гол Роналду. Тот психанул и бросил капитанскую повязку
#Криштиану Роналду
28 марта, 01:12
«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии
#Станислав Черчесов
24 ноября 2020, 21:16
💁‍♂️ Россию утомила Сербия, которая не вышла на Евро, не побеждала в группе и потеряла трех людей из-за ковида
#Сербия
19 ноября 2020, 02:42
0:5 от Сербии. Самое крупное поражение за 16 лет, падение в третью корзину отбора к ЧМ-2022 и другие ужасы
#Россия
19 ноября 2020, 01:31
0:4 от Сербии в первом тайме. А Заболотный бил шесть раз и ни разу не попал
#Антон Заболотный
18 ноября 2020, 23:50
Все о матче Сербия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Россия
18 ноября 2020, 11:10
Звезды Сербии: Матич оплатил долги родного города, Ляйич не пел гимн, Тадич играл со сломанным носом
#Сербия
03 сентября 2020, 17:59
# новости спорта
В Сербии продадут бутсы игрока, выбившего мяч из ворот после удара Роналду. Деньги пойдут на благотворительность
05 апреля, 15:37
УЕФА прокомментировал гол Роналду, объяснив отсутствие ВАР влиянием пандемии
29 марта, 10:45
У Йовича коронавирус. Он играл против сборной России два дня назад
20 ноября 2020, 21:38
Сборная России в 2020 году: шесть матчей без побед, 14 пропущенных голов
19 ноября 2020, 00:45
Россия финишировала на втором месте в группе Лиги наций
19 ноября 2020, 00:42
Россия проиграла 0:5 Сербии и не вышла в Лигу А
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19 ноября 2020, 00:38
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Россия пропустила четырежды за тайм впервые за 13 лет
19 ноября 2020, 00:13
Сборная России сделала четыре замены в перерыве игры с Сербией, уступая 0:4
19 ноября 2020, 00:10
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
У Черчесова было три спорных решения по составу. За победу над Сербией – спасибо всем трем
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#Россия
04 сентября 2020, 00:15
1
Сербы (и часть русских) ругают Смолова за жест орла – якобы это отсылка к албанцам. Но он не виноват
#Федор Смолов
03 сентября 2020, 14:45
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
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#политика
13 мая 2020, 16:25
6
Интересное о соперниках России. В директора Сербии стреляли, турки хитрят с высотой поля дома, тренер Венгрии тащит игроков 30+
#Лига наций
04 марта 2020, 00:00
Украина забила 5 голов Сербии. Постойте, это как?
#Украина
08 июня 2019, 00:11
#Украина
08 июня 2019, 00:11