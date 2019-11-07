Сборная России

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Футбол
Представлена новая форма сборной России. В ней команда сыграет на Евро-2020
#Сборная России
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История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
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#Илья Цымбаларь
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Какую музыку слушает Смолов: Канье, The Weeknd и еще 19 имен
#Федор Смолов
☕️ «Я сижу пью чай. Я золотой актив!» Леван Горозия поддержал Миранчуков и Чалова треком
#музыка
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
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#Футбол
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«Это был крик тем обстоятельствам жизни». Евсеев пересматривает тот самый матч с Уэльсом
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#Вадим Евсеев
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Такой матч был или нет? Тест на футбольную память
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#Футбол
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