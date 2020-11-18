Литва
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Вальдас Урбонас
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На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает
#Юрий Жирков
18 ноября 2020, 19:50
# новости спорта
Литва впервые за 4 года выиграла матч квалификации
08 сентября 2020, 12:11