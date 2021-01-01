Лихтенштейн
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Лихтенштейн
Стадион
Тренер
Мартин Штоклаза
М. Штоклаза
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Йенс Хофер Й. Хофер
Защ
24
3
0
0
1
0
3
Максимилиан Гопель М. Гопель
Защ
23
3
0
0
0
0
4
Даниэль Кауфманн Д. Кауфманн
Защ
30
2
0
0
0
0
6
Андреас Малин А. Малин
Защ
27
2
0
0
1
0
9
Бенжамен Фогт Б. Фогт
Защ
21
1
0
0
0
0
23
Йенс Хофер Й. Хофер
Защ
24
1
0
0
0
0
19
Мартин Марксер М. Марксер
Защ
21
0
0
0
0
0
18
Рафаэль Грюненфельдер Р. Грюненфельдер
Защ
22
0
0
0
0
0
5
Александер Марксер А. Марксер
Защ
27
0
0
0
0
0
11
Никлас Бек Н. Бек
Защ
20
0
0
0
0
0
17
Ноа Фроммельт Н. Фроммельт
Пол
20
3
0
0
1
0
8
Арон Зеле А. Зеле
Пол
24
3
0
0
0
0
2
Даниэль Брендле Д. Брендле
Пол
29
3
0
0
0
0
14
Ливио Мейер Л. Мейер
Пол
23
3
0
0
0
0
18
Николас Хаслер Н. Хаслер
Пол
29
2
0
0
0
0
20
Сандро Вольфингер С. Вольфингер
Пол
29
2
0
0
1
0
16
Фабио Вольфингер Ф. Вольфингер
Пол
24
1
0
0
0
0
13
Мартин Бюхель М. Бюхель
Пол
34
1
0
0
0
0
7
Яник Фрик Я. Фрик
Нап
22
3
1
0
1
0
10
Ноа Фрик Н. Фрик
Нап
19
2
0
0
0
0
15
Сейхан Йилдыз С. Йилдыз
Нап
31
2
0
0
0
0
22
Филипп Оспельт Ф. Оспельт
Нап
28
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Бенджамин Бюхель Б. Бюхель
Вра
31
2
6
0
0
0
21
Юстин Оспельт Ю. Оспельт
Вра
21
1
4
0
0
0
12
Лоренцо Ло Руссо Л. Ло Руссо
Вра
27
0
0
0
0
0
12
Томас Хоби Т. Хоби
Вра
27
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
4
вратаря
10
защитников
8
полузащитников
4
нападающих