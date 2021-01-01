Лихтенштейн

Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
24
3
0
0
1
0
Защ
23
3
0
0
0
0
Защ
30
2
0
0
0
0
Защ
27
2
0
0
1
0
Защ
21
1
0
0
0
0
Защ
24
1
0
0
0
0
Защ
21
0
0
0
0
0
Защ
22
0
0
0
0
0
Защ
27
0
0
0
0
0
11Никлас Бек Н. Бек
Защ
20
0
0
0
0
0
Пол
20
3
0
0
1
0
Пол
29
3
0
0
0
0
Пол
23
3
0
0
0
0
Пол
29
2
0
0
0
0
Пол
29
2
0
0
1
0
Пол
24
1
0
0
0
0
Пол
34
1
0
0
0
0
Нап
31
2
0
0
0
0
Нап
28
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
31
2
6
0
0
0
Вра
21
1
4
0
0
0
Вра
27
0
0
0
0
0
Вра
27
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
4
вратаря
10
защитников
8
полузащитников
4
нападающих