Латвия
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Латвия
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Тренер
Дайнис Казакевич
Д. Казакевич
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
8
Райвис Юрковскис Р. Юрковскис
Защ
24
3
0
1
0
0
Кристерс Тоберс К. Тоберс
Защ
20
3
0
0
1
0
Антонис Черномордис А. Черномордис
Защ
24
3
0
0
1
0
3
Марцис Осс М. Осс
Защ
29
2
0
1
0
0
Крисс Карклинс К. Карклинс
Защ
25
2
0
0
2
0
2
Виталий Максименко В. Максименко
Защ
30
0
0
0
0
0
18
Робертс Савалниекс Р. Савалниекс
Пол
28
3
1
0
0
0
7
Владимирс Камеш В. Камеш
Пол
32
3
0
1
2
0
Янис Икаунекс Я. Икаунекс
Пол
26
3
1
0
1
0
17
Артурс Зюзинс А. Зюзинс
Пол
29
2
0
0
0
0
9
Давис Икаунекс Д. Икаунекс
Пол
27
2
1
0
0
0
11
Владиславс Федоровс В. Федоровс
Пол
24
2
0
0
1
0
16
Алвис Яунземс А. Яунземс
Пол
21
1
0
0
0
0
7
Эдуардс Эмсис Э. Эмсис
Пол
25
1
0
1
1
0
8
Александр Соловьев А. Соловьев
Пол
33
1
0
0
0
0
16
Игорь Тарасов И. Тарасов
Пол
32
1
0
0
0
0
6
Алексейс Савельевс А. Савельевс
Пол
22
0
0
0
0
0
22
Даниэльс Онтузанс Д. Онтузанс
Пол
21
0
0
0
0
0
14
Андрей Цыганик А. Цыганик
Нап
23
3
0
0
0
0
20
Раймондс Кроллис Р. Кроллис
Нап
19
3
0
0
0
0
20
Робертс Ульдрикис Р. Ульдрикис
Нап
23
3
1
0
0
0
22
Владислав Гутковскис В. Гутковскис
Нап
26
1
0
0
0
0
19
Раймондс Кроллис Р. Кроллис
Нап
19
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
23
Павел Штейнборс П. Штейнборс
Вра
35
2
5
0
0
0
12
Роберт Озолс Р. Озолс
Вра
25
1
2
0
0
0
23
Крисъянис Звиедрис К. Звиедрис
Вра
24
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
12
полузащитников
5
нападающих