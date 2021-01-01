Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
24
3
0
1
0
0
Защ
20
3
0
0
1
0
Защ
24
3
0
0
1
0
Защ
29
2
0
1
0
0
Защ
25
2
0
0
2
0
Защ
30
0
0
0
0
0
Пол
28
3
1
0
0
0
Пол
32
3
0
1
2
0
Пол
26
3
1
0
1
0
Пол
29
2
0
0
0
0
Пол
27
2
1
0
0
0
Пол
24
2
0
0
1
0
Пол
21
1
0
0
0
0
Пол
25
1
0
1
1
0
Пол
33
1
0
0
0
0
Пол
32
1
0
0
0
0
Пол
22
0
0
0
0
0
Пол
21
0
0
0
0
0
Нап
23
3
0
0
0
0
Нап
19
3
0
0
0
0
Нап
23
3
1
0
0
0
Нап
26
1
0
0
0
0
Нап
19
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
35
2
5
0
0
0
Вра
25
1
2
0
0
0
Вра
24
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
12
полузащитников
5
нападающих