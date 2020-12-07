Иран
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Марк Вилмотс
М. Вилмотс
Материалы
Кунг-фу-гол: игрок кинул мяч из аута через сальто – и забил, потому что вратарь забыл правила и дотронулся
#Алиреза Хагиги
07 декабря 2020, 18:15
Все об иранце, который забил за сборную больше всех в мире. Авария, политический пас, обвинение в подмене личности
#Али Даеи
13 ноября 2020, 21:22
Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
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#Навид Афкари
14 сентября 2020, 14:24
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Воу. Иран впервые за 40 лет пустил на стадион женщин – и выиграл 14:0!
#Иран
10 октября 2019, 19:16
Инстаграм Азмуна в шесть раз больше, чем у «Зенита». Он суперзвезда Ирана
#Сердар Азмун
22 февраля 2019, 06:32
# новости спорта
Тренер сборной Ирана по горным лыжам не поехала на ЧМ из-за запрета мужа
19 февраля, 17:53