Индия
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Индийские альпинисты четыре года считались покорителями Эвереста. Пока не спалились на фотошопе и поддельных документах
#мир
12 февраля, 15:01
Пять игроков еле-еле затолкали мяч в ворота. Главный вопрос: где защитники?
#Индия
08 января, 21:25
Как превратить 0:1 в 2:1 за 40 секунд. Реальное чудо из Индии
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#Футбол
15 декабря 2020, 22:38
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Реальность-2020. Футболист ехал с Фиджи в Индию 40 дней – отсидев три карантина
#Рой Кришна
18 ноября 2020, 11:18