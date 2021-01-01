Греция
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Греция
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Джон ван'т Шип
Д. ван'т Шип
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Кирякос Пападопулос К. Пападопулос
Защ
29
2
0
0
1
0
3
Георгиос Цавеллас Г. Цавеллас
Защ
33
2
0
0
0
0
2
Михалис Бакакис М. Бакакис
Защ
30
2
0
0
0
0
17
Георгиос Кирьякопулос Г. Кирьякопулос
Защ
25
1
0
0
0
0
23
Димитриос Яннулис Д. Яннулис
Защ
25
1
0
0
0
0
21
Константинос Цимикас К. Цимикас
Защ
24
1
0
0
0
0
22
Костас Мавропанос К. Мавропанос
Защ
23
0
0
0
0
0
19
Стратос Сварнас С. Сварнас
Защ
23
0
0
0
0
0
23
Манолис Сиопис М. Сиопис
Пол
26
2
0
0
0
0
5
Андреас Бухалакис А. Бухалакис
Пол
28
2
0
0
0
0
8
Зека Зека
Пол
32
2
0
0
2
0
10
Константинос Фортунис К. Фортунис
Пол
28
2
0
0
1
0
14
Харис Мавриас Х. Мавриас
Пол
27
1
0
0
0
0
20
Петрос Манталос П. Манталос
Пол
29
1
0
0
0
0
15
Атанасиос Андруцос А. Андруцос
Пол
23
0
0
0
0
0
14
Димитриос Пелкас Д. Пелкас
Пол
27
0
0
0
0
0
7
Георгиос Масурас Г. Масурас
Нап
27
2
0
0
0
0
11
Тасос Бакасетас Т. Бакасетас
Нап
27
2
1
0
0
0
18
Димитриос Лимниос Д. Лимниос
Нап
22
2
0
0
0
0
17
Христос Цолис Х. Цолис
Нап
19
2
0
0
0
0
9
Георгиос Якумакис Г. Якумакис
Нап
26
2
0
0
2
0
16
Вангелис Павлидис В. Павлидис
Нап
22
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Одиссеас Влаходимос О. Влаходимос
Вра
26
2
2
0
0
0
13
Сократис Диудис С. Диудис
Вра
28
0
0
0
0
0
12
Стефанос Капино С. Капино
Вра
27
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
8
полузащитников
6
нападающих