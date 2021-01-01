Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
29
2
0
0
1
0
Защ
33
2
0
0
0
0
Защ
30
2
0
0
0
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Защ
24
1
0
0
0
0
Защ
23
0
0
0
0
0
Защ
23
0
0
0
0
0
Пол
26
2
0
0
0
0
Пол
28
2
0
0
0
0
Пол
28
2
0
0
1
0
Пол
27
1
0
0
0
0
Пол
29
1
0
0
0
0
Пол
23
0
0
0
0
0
Пол
27
0
0
0
0
0
Нап
27
2
0
0
0
0
Нап
27
2
1
0
0
0
Нап
22
2
0
0
0
0
Нап
19
2
0
0
0
0
Нап
26
2
0
0
2
0
Нап
22
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
26
2
2
0
0
0
Вра
28
0
0
0
0
0
Вра
27
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
8
полузащитников
6
нападающих