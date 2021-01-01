Гибралтар
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Гибралтар
Стадион
Алгарве
Тренер
Хулио Сесар Рибас
Х. Рибас
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Скотт Вайзмэн С. Вайзмэн
Защ
35
3
0
0
0
0
14
Джек Сержант Д. Сержант
Защ
26
3
0
0
0
0
22
Эрин Барнетт Э. Барнетт
Защ
24
3
0
0
1
0
2
Джулиан Валарино Д. Валарино
Защ
20
3
0
0
0
0
Аймен Муэли А. Муэли
Защ
34
2
0
0
1
0
2
Итан Джолли И. Джолли
Защ
24
2
0
0
0
0
Лу Эннсли Л. Эннсли
Защ
20
2
0
0
1
0
18
Энтони Мулдс Э. Мулдс
Защ
33
2
0
0
0
0
6
Рой Чиполина Р. Чиполина
Защ
38
2
0
0
0
0
18
Итан Сантос И. Сантос
Защ
22
1
0
0
0
0
8
Джейси Оливейро Д. Оливейро
Защ
22
1
0
0
0
0
18
Ален Понс А. Понс
Защ
25
1
0
0
1
0
10
Лайам Уолкер Л. Уолкер
Пол
32
3
0
0
0
0
15
Киан Ронан К. Ронан
Пол
19
2
0
0
1
0
8
Мохамед Бадр Хассан М. Хассан
Пол
31
1
0
0
0
0
17
Джеймс Босио Д. Босио
Пол
29
1
0
0
0
0
22
Грэм Торилья Г. Торилья
Пол
23
1
0
0
0
0
11
Кайл Кашаро К. Кашаро
Пол
33
0
0
0
0
0
17
Эндрю Эрнандес Э. Эрнандес
Пол
22
0
0
0
0
0
16
Аюб Эль-Хмиди А. Эль-Хмиди
Пол
20
0
0
0
0
0
19
Андре Барр А. Барр
Нап
21
2
0
0
1
0
7
Ли Кашаро Л. Кашаро
Нап
39
2
0
0
0
0
9
Рис Стач Р. Стач
Нап
31
1
1
0
1
0
17
Дилан Борхе Д. Борхе
Нап
17
1
0
0
0
0
21
Джейми Кумбес Д. Кумбес
Нап
24
1
0
0
0
0
20
Дилан Пикок Д. Пикок
Нап
19
0
0
0
0
0
21
Кэлвин Морган К. Морган
Нап
23
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
23
Дэйл Коулинг Д. Коулинг
Вра
24
2
10
0
0
0
23
Кайл Голдвин К. Голдвин
Вра
35
2
4
0
1
0
13
Брэдли Банда Б. Банда
Вра
23
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
8
полузащитников
7
нападающих