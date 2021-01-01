Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
35
3
0
0
0
0
Защ
26
3
0
0
0
0
Защ
24
3
0
0
1
0
Защ
20
3
0
0
0
0
Защ
34
2
0
0
1
0
Защ
24
2
0
0
0
0
Защ
33
2
0
0
0
0
Защ
38
2
0
0
0
0
Защ
22
1
0
0
0
0
Защ
22
1
0
0
0
0
Пол
32
3
0
0
0
0
Пол
19
2
0
0
1
0
Пол
31
1
0
0
0
0
Пол
29
1
0
0
0
0
Пол
23
1
0
0
0
0
Пол
33
0
0
0
0
0
Пол
22
0
0
0
0
0
Пол
20
0
0
0
0
0
Нап
21
2
0
0
1
0
Нап
17
1
0
0
0
0
Нап
24
1
0
0
0
0
Нап
19
0
0
0
0
0
Нап
23
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
24
2
10
0
0
0
Вра
35
2
4
0
1
0
Вра
23
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
8
полузащитников
7
нападающих