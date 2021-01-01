Фарерские острова

Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
29
3
0
0
0
0
Защ
26
3
0
0
1
0
Защ
26
3
1
0
0
0
Защ
26
2
0
0
0
0
Защ
31
1
0
0
0
0
Защ
31
1
0
0
0
0
Защ
23
0
0
0
0
0
Пол
34
3
0
0
0
0
Пол
25
3
0
0
0
0
Пол
29
3
0
0
0
0
Пол
28
3
0
0
1
0
Пол
28
3
0
0
1
0
Пол
24
2
0
0
0
0
Пол
22
2
0
0
0
0
Пол
28
0
0
0
0
0
Нап
29
3
0
1
1
0
Нап
23
3
1
0
0
0
Нап
25
2
0
0
0
0
Нап
30
2
0
0
0
0
Нап
22
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
34
3
8
0
0
0
Вра
28
0
0
0
0
0
Вра
34
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
9
полузащитников
6
нападающих