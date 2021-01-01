Фарерские острова
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Хакан Эриксон
Х. Эриксон
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
3
Вильорнур Давидсен В. Давидсен
Защ
29
3
0
0
0
0
16
Гуннар Ватнхамар Г. Ватнхамар
Защ
26
3
0
0
1
0
5
Сонни-Рагнар Наттестад С. Наттестад
Защ
26
3
1
0
0
0
19
Ари-Мон Йонссон А. Йонссон
Защ
26
2
0
0
0
0
4
Одмар Фэрё О. Фэрё
Защ
31
1
0
0
0
0
13
Рогви Балдвинссон Р. Балдвинссон
Защ
31
1
0
0
0
0
2
Йоаннес Даниэльсен Й. Даниэльсен
Защ
23
0
0
0
0
0
10
Солви Ватнхамар С. Ватнхамар
Пол
34
3
0
0
0
0
8
Брандур Хендрикссон Б. Хендрикссон
Пол
25
3
0
0
0
0
15
Хейни Ватнсдаль Х. Ватнсдаль
Пол
29
3
0
0
0
0
9
Джилли Соренсен Д. Соренсен
Пол
28
3
0
0
1
0
6
Халлур Ханссон Х. Ханссон
Пол
28
3
0
0
1
0
7
Йоаннес Бьярталид Й. Бьярталид
Пол
24
2
0
0
0
0
22
Якуп Бископсте Андреасен Я. Андреасен
Пол
22
2
0
0
0
0
20
Дан Сойлу Д. Сойлу
Пол
24
0
0
0
0
0
21
Трондур Йенсен Т. Йенсен
Пол
28
0
0
0
0
0
14
Йоан Эдмундссон Й. Эдмундссон
Нап
29
3
0
1
1
0
18
Мейнхард Ольсен М. Ольсен
Нап
23
3
1
0
0
0
17
Патрик Йоханнесен П. Йоханнесен
Нап
25
2
0
0
0
0
11
Клеминт Ольсен К. Ольсен
Нап
30
2
0
0
0
0
4
Петур Кнудсен П. Кнудсен
Нап
22
1
0
0
0
0
B. Hendriksson Olsen B.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Гуннар Нильсен Г. Нильсен
Вра
34
3
8
0
0
0
12
Тейтур Гестссон Т. Гестссон
Вра
28
0
0
0
0
0
23
Тордур Томсен Т. Томсен
Вра
34
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
9
полузащитников
6
нападающих