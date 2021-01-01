Эстония
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Страна
Эстония
Стадион
А. Ле Кок Арена
Тренер
Томас Хаберли
Т. Хаберли
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
13
Михаэль Лиландер М. Лиландер
Защ
23
2
0
1
0
0
3
Максим Паскочи М. Паскочи
Защ
18
2
0
0
0
0
16
Хенрик Пюрг Х. Пюрг
Защ
24
2
0
0
1
0
2
Мартен Кууск М. Кууск
Защ
25
1
0
0
1
0
2
Мяртен Субка М. Субка
Защ
18
0
0
0
0
0
18
Мартин Касе М. Касе
Защ
27
0
0
0
0
0
4
Магнус Вильота М. Вильота
Защ
23
0
0
0
0
0
5
Кристо Хуссар К. Хуссар
Защ
18
0
0
0
0
0
Рауно Саппинен Р. Саппинен
Пол
25
2
1
0
0
0
10
Маркус Поом М. Поом
Пол
22
2
0
0
0
0
11
Карл Ойгус К. Ойгус
Пол
22
2
0
0
1
1
7
Сандер Пури С. Пури
Пол
32
2
0
1
0
0
14
Константин Васильев К. Васильев
Пол
36
2
0
1
0
0
10
Андрей Фролов А. Фролов
Пол
32
1
0
0
0
0
6
Илья Антонов И. Антонов
Пол
28
1
0
0
0
0
21
Павел Дымов П. Дымов
Пол
27
0
0
0
0
0
5
Марек Кальюмяэ М. Кальюмяэ
Пол
30
0
0
0
0
0
7
Рауно Аллику Р. Аллику
Нап
31
2
0
0
1
0
Хенри Аниер Х. Аниер
Нап
30
2
4
0
1
0
23
Богдан Ващук Б. Ващук
Нап
25
2
0
1
0
0
9
Роберт Кирсс Р. Кирсс
Нап
26
1
0
0
0
0
17
Марк Оливер Рооснупп М. Рооснупп
Нап
23
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
12
Микхел Аксалу М. Аксалу
Вра
36
1
6
0
0
0
1
Матвей Игонен М. Игонен
Вра
24
1
4
0
0
0
22
Карл-Йохан Пештер К. Пештер
Вра
25
0
0
0
0
0
22
Карл Андре Валлнер К. Валлнер
Вра
23
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
4
вратаря
8
защитников
9
полузащитников
5
нападающих