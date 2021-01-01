Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
23
2
0
1
0
0
Защ
18
2
0
0
0
0
Защ
24
2
0
0
1
0
Защ
25
1
0
0
1
0
Защ
18
0
0
0
0
0
Защ
27
0
0
0
0
0
Защ
23
0
0
0
0
0
Защ
18
0
0
0
0
0
Пол
25
2
1
0
0
0
Пол
22
2
0
0
0
0
Пол
22
2
0
0
1
1
Пол
32
2
0
1
0
0
Пол
36
2
0
1
0
0
Пол
32
1
0
0
0
0
Пол
28
1
0
0
0
0
Пол
27
0
0
0
0
0
Пол
30
0
0
0
0
0
Нап
31
2
0
0
1
0
Нап
30
2
4
0
1
0
Нап
25
2
0
1
0
0
Нап
26
1
0
0
0
0
Нап
23
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
36
1
6
0
0
0
Вра
24
1
4
0
0
0
Вра
25
0
0
0
0
0
Вра
23
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
4
вратаря
8
защитников
9
полузащитников
5
нападающих