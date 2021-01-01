Босния и Герцеговина

Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
27
2
0
0
0
0
Защ
25
2
0
0
1
0
Защ
23
2
0
0
0
0
Защ
22
2
0
0
1
0
Защ
22
1
0
0
0
0
Защ
25
0
0
0
0
0
Защ
24
0
0
0
0
0
Пол
31
2
1
0
0
0
Пол
27
2
0
0
0
0
Пол
28
2
0
0
0
0
Пол
30
2
1
0
0
0
Пол
27
1
0
0
0
0
Пол
24
1
0
0
0
0
Пол
24
1
0
0
1
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Пол
26
0
0
0
0
0
Нап
35
2
0
1
0
0
Нап
23
1
0
0
0
0
Нап
25
1
0
0
0
0
Нап
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
32
2
3
0
0
0
Вра
26
0
0
0
0
0
Вра
25
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
10
полузащитников
4
нападающих