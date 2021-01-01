Босния и Герцеговина
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Босния и Герцеговина
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Тренер
Ивайло Петев
И. Петев
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Сеад Колашинац С. Колашинац
Защ
27
2
0
0
0
0
17
Синиша Саничанин С. Саничанин
Защ
25
2
0
0
1
0
4
Дарко Тодорович Д. Тодорович
Защ
23
2
0
0
0
0
16
Деннис Хаджикадунич Д. Хаджикадунич
Защ
22
2
0
0
1
0
3
Анель Ахмедходзич А. Ахмедходзич
Защ
22
1
0
0
0
0
15
Бранимир Ципетич Б. Ципетич
Защ
25
0
0
0
0
0
17
Марко Михоевич М. Михоевич
Защ
24
0
0
0
0
0
10
Миралем Пьянич М. Пьянич
Пол
31
2
1
0
0
0
14
Амер Гояк А. Гояк
Пол
24
2
0
0
0
0
19
Раде Крунич Р. Крунич
Пол
27
2
0
0
0
0
13
Гойко Цимирот Г. Цимирот
Пол
28
2
0
0
0
0
20
Мирослав Стеванович М. Стеванович
Пол
30
2
1
0
0
0
9
Харис Дулевич Х. Дулевич
Пол
27
1
0
0
0
0
2
Элдар Цивич Э. Цивич
Пол
24
1
0
0
0
0
7
Амир Хаджиахметович А. Хаджиахметович
Пол
24
1
0
0
1
0
21
Стипе Лончар С. Лончар
Пол
24
0
0
0
0
0
17
Амар Рахманович А. Рахманович
Пол
26
0
0
0
0
0
11
Эдин Джеко Э. Джеко
Нап
35
2
0
1
0
0
23
Эрмедин Демирович Э. Демирович
Нап
23
1
0
0
0
0
18
Смаил Превляк С. Превляк
Нап
25
1
0
0
0
0
8
Лука Менало Л. Менало
Нап
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
12
Ибрахим Сехич И. Сехич
Вра
32
2
3
0
0
0
22
Кенан Пирич К. Пирич
Вра
26
0
0
0
0
0
1
Никола Васили Н. Васили
Вра
25
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
10
полузащитников
4
нападающих