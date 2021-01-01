Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
3
0
2
0
0
Защ
30
3
1
0
0
0
Защ
28
3
0
1
0
0
Защ
29
2
0
0
0
0
Защ
35
2
0
0
0
0
Защ
23
1
0
0
0
0
Защ
24
1
0
0
0
0
Защ
23
1
0
0
0
0
Защ
29
0
0
0
0
0
Пол
21
3
1
0
0
0
Пол
27
2
0
0
0
0
Пол
31
2
0
0
1
0
Пол
23
2
0
0
0
0
Пол
25
2
0
1
2
0
Пол
17
1
0
0
0
0
Пол
25
1
0
0
0
0
Пол
27
1
0
0
0
0
Нап
23
3
3
0
1
0
Нап
24
2
0
0
0
0
Нап
26
1
0
0
0
0
Нап
29
1
0
0
0
0
Нап
34
1
0
0
0
0
Нап
25
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
25
3
7
0
0
0
Вра
26
0
0
0
0
0
Вра
30
0
0
0
0
0
Вра
33
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
9
полузащитников
6
нападающих