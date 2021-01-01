Австрия
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Сайт
www.oefb.at/
Страна
Австрия
Стадион
Эрнст Хаппель
Тренер
Франко Фода
Ф. Фода
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
21
Стефан Ляйнер С. Ляйнер
Защ
28
3
0
2
0
0
3
Александар Драгович А. Драгович
Защ
30
3
1
0
0
0
8
Давид Алаба Д. Алаба
Защ
28
3
0
1
0
0
5
Гернот Траунер Г. Траунер
Защ
29
2
0
0
0
0
2
Андреас Ульмер А. Ульмер
Защ
35
2
0
0
0
0
22
Марко Фридль М. Фридль
Защ
23
1
0
0
0
0
15
Филипп Линхарт Ф. Линхарт
Защ
24
1
0
0
0
0
4
Стефан Пош С. Пош
Защ
23
1
0
0
0
0
15
Райнхольд Ранфтль Р. Ранфтль
Защ
29
0
0
0
0
0
19
Кристоф Баумгартнер К. Баумгартнер
Пол
21
3
1
0
0
0
9
Марсель Забитцер М. Забитцер
Пол
27
2
0
0
0
0
17
Луис Шауб Л. Шауб
Пол
26
2
0
0
0
0
6
Штефан Илсанкер Ш. Илсанкер
Пол
31
2
0
0
1
0
23
Ксавер Шлагер К. Шлагер
Пол
23
2
0
0
0
0
10
Флориан Гриллич Ф. Гриллич
Пол
25
2
0
1
2
0
4
Юсуф Демир Ю. Демир
Пол
17
1
0
0
0
0
22
Валентино Лазаро В. Лазаро
Пол
25
1
0
0
0
0
18
Алессандро Шепф А. Шепф
Пол
27
1
0
0
0
0
14
Саша Калайджич С. Калайджич
Нап
23
3
3
0
1
0
7
Адриан Грбич А. Грбич
Нап
24
2
0
0
0
0
11
Михаэль Грегоритч М. Грегоритч
Нап
26
1
0
0
0
0
20
Карим Онисиво К. Онисиво
Нап
29
1
0
0
0
0
16
Кристофер Триммель К. Триммель
Нап
34
1
0
0
0
0
11
Эркан Кара Э. Кара
Нап
25
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Александер Шлагер А. Шлагер
Вра
25
3
7
0
0
0
13
Даниэль Бахман Д. Бахман
Вра
26
0
0
0
0
0
13
Хайнц Линднер Х. Линднер
Вра
30
0
0
0
0
0
12
Павао Перван П. Перван
Вра
33
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
9
полузащитников
6
нападающих