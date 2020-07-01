Алжир
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Жорж Леекенс
Ж. Леекенс
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Сане не перешел в «Баварию» год назад, потому что алжирцы дали Марезу странный спрей для носа
#Лерой Сане
01 июля 2020, 18:20
Камю был вратарем, обожал футбол, изучал через него природу морали и добавлял в свой главный роман
#литература
26 августа 2019, 17:30
#литература
26 августа 2019, 17:30
Сумасшествие фанатов Алжира после финала Кубка Африки. Пускали фейерверки, провоцировали полицию
#Кубок Африки
20 июля 2019, 11:00
Мане – дикий топ. Но в решающих матчах за Сенегал он не тащит
#Садио Мане
20 июля 2019, 01:34
Алжирцы наконец-то выиграли Кубок Африки. Они пережили кризис сборной и прождали 29 лет
#Алжир
20 июля 2019, 00:40
Помните миф о том, что в Африке везет только европейским тренерам? Этот Кубок доказал обратное
#Кубок Африки
19 июля 2019, 19:50