Владислав Тороп
№49
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 нояб. 2003 (17) лет
Рост
189
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
ЦСКА заявил на игру со «Спартаком» 15-летнего вратаря. Когда дебютировал Акинфеев, он еще не родился
#ЦСКА
19 августа 2019, 19:55