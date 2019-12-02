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Евро-2020
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Олимпиада
Владислав Кулик
№55
Полузащитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 февр. 1985 (36) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
Краснодар
0 : 0
Тамбов
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
0
Тамбов
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Сочи
1
Тамбов
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
3
Уфа
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Урал
2
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2
Тамбов
1
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
2
Тамбов
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
2
Ростов
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
ЦСКА
2
был в запасе
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Тамбов
0
Арсенал
1
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
2
Спартак
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2
Тамбов
1
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2
Тамбов
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур