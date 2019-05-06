Вильмар Барриос
№16
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
16 окт. 1993 (27) лет
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Зенит» все решил зимой на рынке, когда провел гениальную многоходовку
#Зенит
06 мая 2019, 10:45