Виллиан (Виллиан Боргес да Силва)
№12
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 авг. 1988 (32) года
Рост
174
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как непросто экс-игрокам «Челси» в «Арсенале»: у Луиса 3 красные и 6 пенальти, Виллиан вообще не забивает
#Арсенал
03 февраля, 13:40
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Как же классно Виллиан дебютировал за «Арсенал»: отдал три голевые (у Озила столько же за прошлый сезон)
#Виллиан
12 сентября 2020, 16:28
«Арсенал» подсел на бразильцев, потому что власть в клубе захватили три партнера-менеджера
#Киа Джурабчиан
14 августа 2020, 15:40
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля 2020, 19:52
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
#трансферы
08 июля 2019, 21:35
# новости спорта
Виллиан перешел в «Арсенал»
14 августа 2020, 12:22
Виллиан опубликовал открытое письмо к фанатам «Челси», где попрощался с клубом
09 августа 2020, 16:39
Виллиан забил со штрафного и с пенальти в одном матче. Такого не было в АПЛ четыре года
02 июля 2020, 11:45
Среди игроков АПЛ Виллиан реже всех пропускает матчи
18 января 2020, 11:17