Вилькер Анхель
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Ахмат
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
18 марта 1993 (28) лет
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Солнце, закрутившийся мяч, неожиданный удар – как оправдать вратаря, который пропустил от боковой линии
#Александр Беленов
05 октября 2019, 13:50