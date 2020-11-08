Виктор Васин
№5
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 окт. 1988 (32) года
Рост
192
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ой. Зайнутдинов получил в голову коленом. Унесли на носилках
#Бактиер Зайнутдинов
08 ноября 2020, 17:10
Васин заменяется в перерыве третий раз за полтора года. Ошибки 🤷🏻‍♂️
#Виктор Васин
22 октября 2020, 23:55
ЦСКА обломался с заменами. Бистрович удалился прямо перед, а Васин забыл щитки в раздевалке
#ЦСКА
27 сентября 2020, 21:49
Все просто: «Зенит» – лидер России по голам в первые 15 минут, а ЦСКА – худший
#Зенит
20 июня 2020, 22:45
Неожиданность дня: ЦСКА практически не создал опасных моментов и проиграл «Крыльям» в первом туре
#ЦСКА
14 июля 2019, 21:29
# новости спорта
Васин не играет с февраля 2018-го. Вчера защитник приехал на сбор ЦСКА
17 февраля 2019, 18:50