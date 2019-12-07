Вандерсон (Вамберто Кампос)
№10
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 окт. 1994 (26) лет
Рост
175
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Матч «Краснодара» и ЦСКА – сплошной VAR. Арбитр тянул время и долго смотрел повторы
#РПЛ
07 декабря 2019, 19:01