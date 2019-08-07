Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Артем Дзюба
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Гарет Бэйл
Роберт Левандовски
Александр Соболев
Россия
Белоруссия
Франция
Нидерланды
Португалия
Индия
Китай
Южная Корея
Германия
Испания
Сербия
Локомотив
Реал
Спартак
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Краснодар
Бавария
Манчестер Сити
Ювентус
Аталанта
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Испании
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юнес Намли
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
20 июня 1994 (26) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Краснодар» вышел на Лигу чемпионов с кучей легионеров. Это не оправдалось, но возможно только здесь
#Краснодар
07 августа 2019, 22:10
Еще раз посмотрите первый гол «Краснодара». Даже без VAR его засчитали правильно, но эпизод важный
#РПЛ
20 июля 2019, 17:15
«Краснодар» шел на худший для себя старт в РПЛ. За два матча – один нормальный тайм
#Краснодар
20 июля 2019, 16:05
#новости спорта