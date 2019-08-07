Юнес Намли
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
20 июня 1994 (26) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Краснодар» вышел на Лигу чемпионов с кучей легионеров. Это не оправдалось, но возможно только здесь
#Краснодар
07 августа 2019, 22:10
Еще раз посмотрите первый гол «Краснодара». Даже без VAR его засчитали правильно, но эпизод важный
#РПЛ
20 июля 2019, 17:15
«Краснодар» шел на худший для себя старт в РПЛ. За два матча – один нормальный тайм
#Краснодар
20 июля 2019, 16:05
#новости спорта