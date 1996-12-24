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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Онини Ндиди
№25
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
16 дек. 1996 (24) года
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ночевать в казармах, продавать арахис на улицах, жить в чужой семье – это путь из Нигерии в АПЛ
#Уилфред Ндиди
15 апреля 2020, 20:29
Несколько фактов по безумной победе «Лестера»: вратари-неудачники, гора хет-триков
#Лестер
26 октября 2019, 14:31