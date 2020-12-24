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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Тиаго Силва
№2
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 сент. 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Такой себе дебют Тиаго Силвы в АПЛ: капитанская повязка, 0:3 за 30 минут и глупый привоз
#Тиаго Силва
26 сентября 2020, 21:28
«Челси» все новости о трансфере Тиаго Силвы постит с тегом #OhhThiagoSilva. Это отсылка к песне британских рэперов
#Тиаго Силва
28 августа 2020, 19:24
Как звезды «ПСЖ» играли в больших финалах
#ПСЖ
19 августа 2020, 01:51
Реальность-2020. Главный тренер «РБ Лейпциг» на три года младше капитана «ПСЖ»
1
#Лига чемпионов
18 августа 2020, 22:49
1
«Самое время есть свое дерьмо». Весь «ПСЖ» расстраивается из-за вылета
#ПСЖ
07 марта 2019, 13:37
#
новости спорта
Тиаго Силва сыграл за «Челси» впервые с 4 февраля. Он получил красную карточку через 29 минут после старта встречи
03 апреля, 15:21
Тьяго Силва – самый возрастной автор гола «Челси» в АПЛ с 1994 года
21 декабря 2020, 23:30
«Челси» подписал Тиаго Силву
28 августа 2020, 13:40
Кавани и Силва уйдут из «ПСЖ» свободными агентами
14 июня 2020, 00:51