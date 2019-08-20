Стивен Колкер
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 дек. 1991 (29) лет
Рост
191
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Алкоголизм, депрессия и проигранные деньги – такой тоже может быть жизнь профессионального футболиста
#Стивен Колкер
20 августа 2019, 20:10