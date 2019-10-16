Сеск Фабрегас
№44
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 мая 1987 (33) года
Рост
175
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36
«Монако» начал сезон с ужасных 0:3. Провалился новый вратарь, удалили Фабрегаса
#Монако
09 августа 2019, 23:55
# новости спорта
Виллиан забил со штрафного и с пенальти в одном матче. Такого не было в АПЛ четыре года
02 июля 2020, 11:45
Прабабушка Фабрегаса переболела коронавирусом в 95 лет
29 апреля 2020, 19:30
Александер-Арнольд сделал 25 ассистов в АПЛ. Только два игрока были моложе, когда достигли этой отметки
25 февраля 2020, 10:05
«Я никогда тебя не забуду». Фабрегас обратился к погибшему Рейесу
01 июня 2019, 15:47