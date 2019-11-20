Сергей Петров
№98
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 янв. 1991 (30) лет
Рост
175
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?
#Россия
20 ноября 2019, 00:50
6 самых нелепых фолов на пенальти в сезоне РПЛ
#РПЛ
19 октября 2019, 16:14
Петров травмировался в игре с Кипром. Фото его ноги – страх
#Сергей Петров
13 октября 2019, 20:00
# новости спорта
Петров травмировался в игре с «Ренном». У Сафонова подозрение на травму плеча
21 октября 2020, 01:05