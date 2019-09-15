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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Седрик Гогуа
№27
Защитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
10 июля 1994 (26) лет
Рост
190
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
ЦСКА и «Тамбов» устроили боевик. Шелия вытянул пенальти, Бистрович лупанул шедевр первым касанием
#ЦСКА
15 сентября 2019, 18:57
Карьера Гогуа – трагикомедия. Суровейшее резюме лета
#Седрик Гогуа
29 августа 2019, 18:27
У ЦСКА проблемы с обороной. Что именно не так? Где ошибки? Это решит защитник из «Тамбова» – серьезно?
#ЦСКА
29 августа 2019, 12:18
#
новости спорта
Гогуа меняет восьмой клуб за 3,5 года. Сейчас – аренда в «Ротор»
1
05 августа 2020, 17:14
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