Себастьян Роде
№17
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 окт. 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В ЛЕ засчитали решающий гол из офсайда. Просто тут нет VAR
#Лига Европы
19 апреля 2019, 00:33