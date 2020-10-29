Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Александр Соболев
Квинси Промес
Александр Головин
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Евгений Луценко
Лионель Месси
Андрей Мостовой
Мартин Шкртел
Рифат Жемалетдинов
Маркус Берг
Россия
Словакия
Косово
США
Исландия
Мальта
Нидерланды
Бельгия
Норвегия
Армения
Китай
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Зенит
РБ Лейпциг
Реал
Монако
Ливерпуль
Локомотив
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Себастьян Дриусси
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Зенит
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 февр. 1996 (25) лет
Рост
178
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один
#Себастьян Дриусси
29 октября 2020, 02:47
Любимая парикмахерская футболистов. Там бывают все аргентинские звезды, а ее босс стриг Месси перед ЧМ и летает по миру с «Ривер Плейтом»
#Аргентина
10 декабря 2019, 13:38
Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково бы...
#Матиас Краневиттер
12 апреля 2019, 17:40
#Матиас Краневиттер
12 апреля 2019, 17:40
«Зенит» упустил важную победу из-за автогола Дриусси. У аргентинца тяжелая весна
#Себастьян Дриусси
07 апреля 2019, 20:51
#Себастьян Дриусси
07 апреля 2019, 20:51
#
новости спорта
Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков РПЛ в 2020-м. Малком, Марио Фернандес и Крыховяк попали в тройку
29 декабря 2020, 13:19
Дриусси хочет вернуться в «Ривер Плейт». Он считает, что играет в «Зените» на дерьмовой позиции
06 декабря 2020, 15:23