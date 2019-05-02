Себастьян Аллер
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Аякс
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 июня 1994 (26) лет
Рост
190
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ой, «Аякс» подписал форварда за 22,5 млн и забыл включить его в заявку на Лигу Европы. Клуб не знает, кто виноват
#Себастьян Аллер
04 февраля, 14:28
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
Пять самых дорогих игроков «Айнтрахта» стоят 167 миллионов. За них платили в семь раз меньше
#Айнтрахт Ф
02 мая 2019, 23:35
#новости спорта
«Аякс» не заявит на Лигу Европы самого дорогого игрока в истории клуба. УЕФА отказал
05 февраля, 16:14
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
08 января, 12:14