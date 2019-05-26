Шарль Каборе
№77
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
9 февр. 1988 (33) года
Рост
181
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Краснодар» попрощался с Перейрой и Каборе. Их футболки выстригли на газоне
#Краснодар
26 мая 2019, 15:55
# новости спорта
РФС перенес матч «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля. У трех игроков подтвердили коронавирус
21 июня 2020, 14:11