Санти Касорла
№19
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 дек. 1984 (36) лет
Рост
168
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Исторический состав Испании – 11 человек из 11 разных клубов
#Испания
12 октября 2019, 23:57