Руслан Камболов
№88
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 янв. 1990 (31) год
Рост
182
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
6 самых нелепых фолов на пенальти в сезоне РПЛ
#РПЛ
19 октября 2019, 16:14