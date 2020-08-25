Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Мальта
Бельгия
Китай
Германия
Франция
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Манчестер Сити
Краснодар
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роман Нойштедтер
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1988 (33) года
Рост
190
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
Новая сборная России: нет лучшего бомбардира РПЛ, Чалова и игроков «Рубина»
#Станислав Черчесов
26 августа 2019, 14:26
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
#Станислав Черчесов
23 мая 2019, 14:00
#
новости спорта
Нойштедтер вернулся в «Динамо» спустя три месяца
15 октября 2020, 20:19
Семь футболистов «Динамо» стали свободными агентами
27 июля 2020, 10:16
Нойштедтер впервые за три месяца попал в основу «Фенербахче», и команда сразу же начудила
05 мая 2019, 14:06