Родриго (Родриго Морено)
№19
Нападающий
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Команда
Лидс
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 марта 1991 (30) лет
Рост
180
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
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