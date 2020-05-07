Робин ван Перси
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
6 авг. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
🐈 34 кота знаменитостей. Самая уютная подборка «Гола»
#мир
07 мая 2020, 18:34
Ван Перси закончил. «Фейеноорд» проводил его песней и особыми футболками
#Робин ван Перси
13 мая 2019, 00:20
Ван Перси привел в восторг детей перед игрой. Милота!
#Робин ван Перси
20 февраля 2019, 20:48
# новости спорта
Ван Перси вошел в тренерский штаб «Фейеноорда»
08 августа 2020, 13:30
Впервые за семь лет игрок «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик в матче АПЛ
25 июня 2020, 08:52