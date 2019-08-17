Ризван Уциев
№40
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 февр. 1988 (33) года
Рост
173
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах
#РПЛ
17 августа 2019, 22:50