Питер Крауч
№15
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 янв. 1981 (40) лет
Рост
201
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
15 января, 20:50
Сенсация АПЛ-2019, которую вы не замечаете: как не проигрывать без звезд и ударов
#Бернли
23 февраля 2019, 20:02