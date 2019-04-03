Петрус Бумаль
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
20 апр. 1993 (27) лет
Рост
177
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В турнирах России впервые применили VAR. Судья удалил игрока после повтора
#VAR
03 апреля 2019, 18:50
#VAR
03 апреля 2019, 18:50