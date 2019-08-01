Педро (Педро Родригес)
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рома
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 июля 1987 (33) года
Рост
169
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Настоящее чудо от Педро. Он забил за «Челси» пяткой в полете
#Челси
01 августа 2019, 20:38
Когда твоя суперспособность – забивать в финалах. Педрографика
#Педро
30 мая 2019, 01:37
# новости спорта
Педро перешел в «Рому»
25 августа 2020, 19:16