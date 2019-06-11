Отман Эль Кабир
№58
Полузащитник
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Команда
Урал
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
17 июля 1991 (29) лет
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Интервью с Меркуловым – новым важным игроком России. О словах Черчесова, самокритике, «Урале» и книгах
#Михаил Меркулов
11 июня 2019, 06:00