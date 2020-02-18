Оливье Жиру
№18
Нападающий
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Команда
Челси
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 сент. 1986 (34) года
Рост
192
Вес
86
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
1
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
#АПЛ
18 февраля 2020, 13:26
Жиру выиграл для «Челси» Лигу Европы. Его успех – диво
#Оливье Жиру
29 мая 2019, 23:51
У «Челси» разные составы под ЛЕ и АПЛ. Феноменальный разброс по фамилиям
#Челси
29 мая 2019, 11:47
Жиру – царь в Лиге Европы и ноль в АПЛ. Как такое возможно?
#Оливье Жиру
15 марта 2019, 00:18
# новости спорта
Жиру – самый возрастной игрок в истории ЛЧ с 3+ голами в матче
03 декабря 2020, 01:42
Лэмпард заблокировал трансфер Жиру в «Интер», а потом вернул его в основу
29 марта 2020, 10:02
Любой выход Жиру в старте означает его участие в голах «Челси»
22 февраля 2020, 16:20
«Манчестер Юнайтед» впервые забил на выезде в АПЛ в 2020-м
18 февраля 2020, 09:44