Николя Пепе
№19
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
29 мая 1995 (25) лет
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Выйти на 15 минут и лупануть дубль прямыми ударами со штрафных
#Николя Пепе
25 октября 2019, 01:07
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Пепе за 80 млн в «Арсенал» – это сумасшествие? Нет, вполне нормально
#Николя Пепе
01 августа 2019, 22:28