Мурило Серкейра
№4
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 марта 1997 (24) года
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
4 матча Мурило – 3 голевые ошибки. Пока новый защитник «Локо» плох
#Локомотив
28 июля 2019, 21:38
Очень странный трансфер «Локомотива». 2,5 млн за парня, который почти не играет и не знаком тренеру
#Локомотив
19 июня 2019, 11:07