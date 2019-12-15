Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Александр Соболев
Квинси Промес
Александр Головин
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Евгений Луценко
Лионель Месси
Андрей Мостовой
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Косово
США
Исландия
Мальта
Нидерланды
Бельгия
Норвегия
Китай
Армения
Краснодар
Манчестер Сити
ЦСКА
Бавария
Зенит
РБ Лейпциг
Реал
Монако
Локомотив
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мойзе Кен
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
ПСЖ
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 февр. 2000 (21) год
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Тренер «Эвертона» выпустил на замену молодого пацана – и заменил его обратно! Говорит, просто убивал время
#Мойзе Кин
15 декабря 2019, 20:01
Как войти в историю сборной Италии, но быть запасным в клубе
#Мойзе Кин
24 марта 2019, 13:46
#
новости спорта
Кин сделал дубль за «ПСЖ» в ЛЧ. Четыре дня назад он тоже забил дважды, но в Лиге 1
28 октября 2020, 22:48
Клубы АПЛ сделали в сезоне только три обратные замены. Все – «Эвертон»
21 декабря 2019, 18:10