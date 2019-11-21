Младен Петрич
№33
Нападающий
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 янв. 1981 (40) лет
Рост
185
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
#Хорватия
21 ноября 2019, 20:22