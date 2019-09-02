Миха Мевля
№23
Защитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Словения
Дата рождения
12 июня 1990 (30) лет
Рост
190
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
#Серия А
02 сентября 2019, 23:08