Маттео Гендузи
№8
Полузащитник
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Команда
Герта
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 апр. 1999 (21) год
Рост
185
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19
#новости спорта